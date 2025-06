Drone da PM identifica tráfico e ajuda na prisão de quatro em Osasco

O uso de tecnologia foi determinante para o sucesso de uma operação policial na noite de terça-feira (24), em Osasco, na Grande São Paulo. Um drone da Polícia Militar auxiliou no flagrante de um ponto de venda de drogas no bairro Vila Yolanda, levando à prisão de quatro pessoas.



O equipamento aéreo foi utilizado para monitorar, de forma discreta, a movimentação suspeita na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, área já conhecida por atividades ligadas ao tráfico. As imagens registradas pelo drone mostraram três homens e uma mulher em ação, manipulando e negociando entorpecentes.



Com a localização precisa fornecida pelas imagens, equipes em solo se deslocaram rapidamente e conseguiram surpreender o grupo. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi encontrado com uma pistola calibre .765 na cintura e admitiu ser o responsável pela segurança do ponto de venda. Ele ainda revelou a localização de um segundo esconderijo, onde mais drogas e munições foram encontradas.



No total, os policiais apreenderam 249 porções de maconha, 425 eppendorfs de cocaína, 56 porções de crack, 25 frascos de lança-perfume, 11 munições de calibre 12, a pistola .765, R$ 175 em dinheiro e diversos itens usados na preparação e comercialização das drogas.



Os quatro suspeitos foram levados ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde permaneceram detidos. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Todo o material recolhido foi encaminhado para perícia.



A operação reforça o papel do monitoramento aéreo no combate ao crime em áreas de difícil acesso ou alta periculosidade, ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança.