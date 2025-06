Anchieta e Imigrantes registram lentidão; veja pontos

A manhã desta quarta-feira (25) começou com pontos de lentidão em dois dos principais corredores de ligação entre a capital e o litoral paulista, segundo boletim da Ecovias divulgado às 9h40.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego seguia lento no sentido São Paulo entre os quilômetros 13 e 10, devido ao excesso de veículos de passeio. Já no sentido litoral, caminhões provocavam retenção entre os quilômetros 62 e 64,5.



Na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o fluxo também era intenso no sentido capital, com congestionamento entre os quilômetros 18 e 14, igualmente causado pelo alto volume de veículos.



Apesar desses pontos isolados, as demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes apresentavam boas condições de tráfego. Trechos como a Interligação Planalto (SP-041), Interligação Baixada (SP-059), Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055), Cônego Domênico Rangoni (SP-055) e Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) operavam normalmente em ambos os sentidos.



As marginais da Anchieta, tanto no sentido litoral quanto no sentido capital, também registravam trânsito fluindo sem complicações.



A Ecovias recomenda atenção redobrada nos pontos de lentidão e reforça que segue monitorando as condições nas rodovias do sistema.