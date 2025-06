Globo vai acelerar a remontagem do seu banco de elenco

Por enquanto, muita espuma, sem ainda maiores informações do que a direção da Globo tem na cabeça, sobre o desejo de voltar a manter sob contrato de longa duração alguns dos mais importantes atores ou atrizes.

Já existe, de fato, um ensaio para restaurar ou novamente fortalecer o seu banco de elenco, se considerarmos que, embora sensivelmente desfalcado nos últimos tempos, a sua desativação nunca se deu por completo.

E nem é o caso de levarmos em consideração aqueles com contratos vitalícios, como Lima Duarte, Laura Cardoso, Nathalia Timberg, Rosamaria Murtinho, Ary Fontoura, Mauro Mendonça e Betty Faria, mas o grupo dos indispensáveis, casos de Tony Ramos, Rodrigo Lombardi, Adriana Esteves e Sophie Charlotte, entre outros.

A intenção, ao que se sabe, é voltar a contar novamente com um time formado por artistas de reconhecido valor e sempre prontos para atender às mais diferentes situações.

Tudo ainda no recomeço, mas com a certeza de que não será mais da mesma forma e muito menos do tamanho que o anterior.

TV tudo

Reencontro de Gigantes

O SBT vai transmitir Corinthians x Boca Juniors, dia 5 de julho, 15h, direto do Mercado Livre Arena – mas pode me chamar de Pacaembu. As lendas das duas equipes em campo, revivendo a final da Libertadores da América de 2012, em um jogo que vai misturar história, emoção e festa.

Vale acrescentar

A ideia desse jogo é reunir vários daqueles que estiveram em campo na histórica final de 2012. Tite e Emerson Sheik já são alguns dos confirmados.

Reality show

O anúncio de que o Universal+ terá uma versão brasileira do reality show The Traitors já agita o mundo das celebridades. Afinal, a composição do elenco é um dos trunfos do formato. Um produtor executivo da NBC Universal virá dos Estados Unidos, nesses próximos dias, para iniciar conversas para a seleção dos ‘traidores’ brasileiros.

Falei com a Márcia

Sobre todo esse noticiário em torno da volta da Márcia à TV, ela conta que é uma decisão difícil, até porque continua morando fora do Brasil. Mas que continua pensando. Avaliando as possibilidades.

Em movimento

Lorena Comparato, sempre em intenso movimento, na próxima sexta, vai aparecer no Falas de Orgulho, na Globo. Já na agenda, para o segundo semestre, Falas de Acesso, os filmes O Advogado de Deus, Traga Seu Amor e Teia, além das séries Rensga Hits!, Impuros e Volte Sempre.

Vem aí

A direção da Rede TV! ainda não tem liberado, mas já se admite a ideia de um novo programa de prêmios nas madrugadas. Informalmente, fala-se no envolvimento direto de uma bet.

Encaixe

Miguel Falabella já adaptou sua agenda teatral ao roteiro de Três Graças, substituta de Vale Tudo. Em 24 de julho, estreia no Teatro Bradesco, Fica Comigo Esta Noite, coincidindo com as gravações da novela em São Paulo. Em outubro, a partir do dia 10, a peça vai para o Rio de Janeiro, às vésperas da estreia deste novo trabalho de Aguinaldo Silva na Globo.