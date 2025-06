Motta pautará nesta quarta votação do PDL que susta decreto de aumento IOF

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou para esta quarta-feira, 25, a votação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que revoga o decreto do governo Lula com o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A agenda de votação foi anunciada por Motta em seu perfil na rede X, antigo Twitter, às 23h35 desta terça-feira, 24.

Neste mês, A Câmara dos Deputados está esvaziada por causa das festas de São João, o que tem levado políticos, principalmente do Norte e Nordeste, como o próprio Motta, para seus redutos eleitorais. Por isso, a expectativa era de que a votação do PDL que revoga o decreto do IOF fosse realizada apenas a partir do mês que vem.