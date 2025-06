Jogo morno: Flamengo empata com LAFC no Mundial de Clubes

Em um duelo insosso realizado no Camping World, em Orlando, Flamengo e Los Angeles FC empataram por 1 a 1 nesta terça-feira no encerramento do Grupo D do Mundial de Clubes. A equipe carioca levou um susto na reta final, quase saiu de campo derrotada, mas contou com Wallace Yan para alcançar a igualdade.

Filipe Luís optou por modificar a equipe para poupar energias mirando a próxima fase. Por isso, o jogo ganhou contornos morosos. As limitações técnicas do LAFC fizeram o Flamengo ser protagonista. A trave tomou os holofotes para si, e os americanos, por pouco, não saíram de campo mais sorridentes. O time rubro-negro precisou reagir nos últimos minutos para não ver sua invencibilidade cair. Em resumo, foi um jogo de nível técnico fraco e de pouca ambição.

Antes mesmo de entrar em campo, o Flamengo (líder do Grupo D, com sete pontos) já conhecia seu adversário das oitavas de final. O time de Filipe Luís medirá forças com o alemão Bayern de Munique no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida. Já o LAFC dá adeus ao campeonato na lanterna do Grupo D, com um ponto.

Mesmo eliminado, o Los Angeles FC distribuiu as cartas do jogo nos primeiros movimentos. Delgado acertou a trave em finalização de fora da área e por pouco não colocou os americanos em vantagem. A resposta rubro-negra veio com Arrascaeta, que também parou no poste.

Com o passar do tempo, o Flamengo assumiu o controle da partida e aumentou sua presença no campo de ataque. O conjunto rubro-negro empilhou oportunidades de se colocar em vantagem no marcador, mas a trave se tornou inimiga.

Aos 37 minutos, o LAFC chegou ao gol após cobrança de escanteio, mas a arbitragem anulou o lance uma vez que Hollingshead, em posição de impedimento, interferiu na movimentação do goleiro Rossi. O Flamengo encerrou a primeira etapa em marcha lenta, mas com melhor desempenho. Não foi exuberante e dominou o adversário do modo como a classificação antecipada permitia.

O segundo tempo repetiu o panorama da etapa inaugural. O Flamengo persistiu como o melhor time em campo, enquanto o LAFC criava oportunidades mais raras.

O travessão apareceu no segundo tempo para evitar o gol rubro-negro. A morosidade, porém, tomou conta da partida. Como nenhuma das equipes já tinham seus destinos selados, o jogo perdeu importância.

Mas com US$ 2 milhões em jogo, o time da costa oeste americana não queria deixar a competição sem marcar um gol. Aos 39, Bouanga aproveitou indecisão na defesa do Flamengo, ficou sozinho cara a cara com Rossi e chutou para colocar o LAFC em vantagem.

O empate rubro-negro não demorou para reagir. Dois minutos mais tarde, Wallace Yan invadiu a área e, frente a frente com o goleiro, não teve dificuldades para empurrar para as redes e dar números finais ao duelo.

FICHA TÉCNICA

LAFC 1 x 1 FLAMENGO

LAFC - Lloris; Long, Marlon (Smolyakov) e Segura; Palencia, Igor Jesus, Delgado (Amaya) e Hollingshead; Bouanga, Dilrosun (Giroud) e David Martínez (Tillman). Técnico: Steve Cherundolo.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araújo (Jorginho), Allan e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Wallace Yan), Pedro (Juninho) e Everton Cebolinha (Michael). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Bouanga, aos 39, Wallace Yan aos 41 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Igor Jesus e Delgado.

ÁRBITRO - Salman Falahi (Catar).

PÚBLICO - 32.933 torcedores.

LOCAL - Orlando, Estados Unidos (EUA).