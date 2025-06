Quais foram os livros mais vendidos na Bienal do Livro do Rio?

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro 2025 ocorreu entre os dias 13 e 22 de junho no Riocentro vendeu mais de 6,8 milhões de exemplares e reuniu mais de 740 mil pessoas.

Os títulos mais vendidos variam entre romances, suspenses e fantasias, além da nova febre dos livros de colorir. Confira abaixo os livros mais vendidos de cada editora.

Top 5 da Companhia das Letras

1 - Jantar Secreto, de Raphael Montes

2 - Dias Perfeitos, de Raphael Montes

3 - Suicidas, de Raphael Montes

4 - Uma Família Feliz, de Raphael Montes

5 - O Vilarejo, de Raphael Montes

Top 5 da Globo Livros

Assistente do Vilão, de Hannah Nicole Maehrer

No Ritmo do Jogo, de Bal Khabra

Uma Janela Sombria, de Rachel Gillig

Minha Melhor Parte, de Hannah Bonam-Young

Maxton Hall: Salve-me, de Mona Kasten

Top 5 da Rocco

Amanhecer na Colheita, de Suzanne Collins

A Hora da Estrela, de Clarice Lispector

O Abismo da Celina, de Ariani Castello

Powerless, de Lauren Kate

Amêndoas, de Won-pyung Shon

Top 5 da HarperCollins

Bobbie Goods (Os quatro livros: Do Dia Para a Noite, Dias Quentes, Dias Frios, Isso e Aquilo)

Diário De Uma Garota Esquisita, de Thalita Rebouças

Criaturas Fofinhas, de Coco Wyo

Box Pocket Luxo de O Senhor Dos Anéis, de J. R. R. Tolkien

Um Natal Quentinho, de Coco Wyo

Top 5 da Record

A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig

Verity, de Colleen Hoover

Nunca Minta, de Freida McFeidan

Tudo é Rio, de Carla Madeira

É Assim Que Acaba, de Colleen Hoover

Top 5 da Intrínseca

Melhor Do Que Nos Filmes, de Lynn Painter

Não É Como Nos Filmes, de Lynn Painter

Apostando No Amor, de Lynn Painter

Casas Estranhas, de Uketsu

Táticas Do Amor, de Sarah Adams

Top 5 da Sextante

A Morte É Um Dia Que Vale A Pena Viver, de Ana Claudia Quintana Arantes

As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera, de Haemin Sunim

Nada Pode Me Ferir, de David Goggins

A Biblioteca Dos Sonhos Secretos, de Michiko Aoyama

A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown

Top 5 da Arqueiro

A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood

Amor Problemático De Verão, de Ali Hazelwood

Amor Teoricamente, de Ali Hazelwood

A Empregada, de Freida McFadden

No Fundo É Amor, de Ali Hazelwood

Top 5 da Gutenberg

Era Uma Vez Um Coração Partido, de Stephanie Garber

Apaixonada Por Você, de Paula Pimenta

Caraval, de Stephanie Garber

Espetacular, de Stephanie Garber

O Que Você Pensa Quando Falo África, de Lavínia Rocha

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais