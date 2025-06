Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (25) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Lua em turbilhão hoje! Busque paz e aja nos bastidores para manter a inveja à distância. O astral segue positivo, com vislumbres de sucesso financeiro à frente. Lembre-se: ouvir mais e falar menos traz harmonia ao amor.

Cor: GOIABA

Palpite: 46, 57, 10

Hoje, ouça seus amigos, eles poderão te inspirar. Com uma energia voltada ao próximo, considere se envolver em ações sociais. Na paquera, espere surpresas e potenciais novos amores, graças aos amigos. Para deixar a relação a dois mais animada, experimente novidades.

Cor: ROSA

Palpite: 60, 32, 33

Olá, prosperidade te espera na vida profissional e curtição no amor! Esbanje energia no serviço, defina grandes projetos e foque no essencial para brilhar. Lembre-se: segredos podem acelerar o sucesso. Para os solteiros, capriche no visual e para os comprometidos, o amor se fortalece cada vez mais. Vamos nessa?

Cor: LILÁS

Palpite: 32, 35, 50

Comece o dia com a Lua favorecendo disposição para explorar e viajar! Mas lembre-se de focar no trabalho, aproveite sua sociabilidade para tarefas em equipe. Na relação a dois, a descontração promete muitos carinhos e divertimento. Solteiro? Esteja aberto para se apaixonar por alguém de longe. Dê uma chance!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 36, 29, 45