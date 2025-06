Veja o obituário do Grande ABC deste dia 25 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria Antonia Dantas Correa, 96. Natural de Capela (Sergipe). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Theodoro, 94. Natural de Boa Esperança do Sul (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Guilhermina Vieira Golfi, 91. Natural de Ibirá (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zureima Sestini Cerveglieri, 91. Natural de São Caetano. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rita Francisca Ferreira, 88. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudette Baptista Aracre, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Maria da Glória Souza Lopes, 84. Natural de Pindobaçu (Bahia). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Joaquim Mendes Ferraz, 84. Natural de Dobrada (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Metalúrgico aposentado. Dia 20. Jardim da Colina.

José Dantas de Lira, 81. Natural do Catolé do Rocha (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.

Cleide Berlofa, 80. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Zoroastro de Jesus, 76. Natural de Valença (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco de Paula Colliri, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noêmia Alves Pereira, 71. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dulce Guerini Nunes, 63. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Silveira, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida da Silva, 63. Natural de Cambará (Paraná). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena da Silva, 62. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Sérgio dos Santos, 62. Natural de São Bernardo. Rsidia no Parque Represa Billings, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Neusa Bernardin, 61. Natural de Iporã (Paraná). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Eduardo dos Santos, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Silvestre, em Santo André. Ajudante geral. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Filipe Menezes Silva, 27. Natural de Sousa (Paraíba). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Ajudante de cozinha. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Sérgio Machado Longhi, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Isabel Fernandes Del Arco, 79. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

José Uilton Lopes, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Encarregado de obra. Dia 20, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Paulo Rogério Montagnini, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ester, em São Paulo, Capital. Eletrotécnico. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Elzita de Araújo Gonçalves, 83. Natural de Iraquara (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Vale da Paz.

Izaltina Batista Câmara, 78. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Neusa Rodrigues Alves da Silva, 73. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Dutra Cavalcante, 57. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Marluce Novaes de Andrade, 50. Natural de Peabiru (Paraná) Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Léia Cristiane Moreira, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Moraes. Dia 20, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Ricardo Moreira, 44. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 20, em São Paulo. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Raimunda Anastácia dos Santos, 88. Natural de Sem-Peixe (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Teodora Cândida Teixeira do Amaral, 87. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Parque do Grande ABC.

Maria das Graças Quaglietta Lopes, 71. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Neide dos Santos França, 79. Natural de Itaporanga d'Ajuda (Sergipe). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Santo André. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Antonia Marta Galeno Melo, 52. Natural de Piripiri (Piauí). Residia no Jardim Guiomar, em Rio Grande da Serra. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Sebastião.