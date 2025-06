FenaSaúde: Novo índice de reajuste dos planos de saúde reflete esforço de gestão das empresas

O novo índice de reajuste estabelecido nesta segunda-feira, 23, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos médicos individuais e familiares reflete, em grande medida, o esforço contínuo de gestão adotado pelas empresas do setor, avalia a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde).

De acordo com a entidade, nos últimos dois anos as operadoras intensificaram ações para controle de custos, negociação de preços, revisão de contratos, redução de desperdícios e combate às fraudes. "Essas iniciativas contribuíram para mitigar o desequilíbrio financeiro do setor, com impacto positivo sobre o índice agora definido."

Ainda assim, segundo a entidade, é preciso revisar a metodologia de cálculo dos reajustes para que o índice não fique descolado das reais necessidades financeiras, especialmente de contratos antigos e carteiras com defasagens acumuladas.

"Persiste a necessidade de se equilibrar os reajustes com uma pressão de custos assistenciais que é crescente e oriunda de um fluxo contínuo de incorporação de tecnologias e terapias caríssimas e da própria judicialização", afirma o diretor executivo da FenaSaúde, Bruno Sobral.