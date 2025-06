Morador de rua invade hotel e dorme em quarto de jogador do Fluminense

Após a vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, da Coreia do Sul, pela segunda fase da Copa do Mundo de Clubes, o elenco do Fluminense se deparou com algo inusitado ao chegar à concentração do time, no Hotel Marriott, em Columbia, na Carolina do Norte. Um morador em situação de rua invadiu o quarto de um dos atletas tricolores.

O jogador, que preferiu não se identificar, relatou que não conseguia abrir a porta de seu cômodo, mesmo com o cartão de acesso em mãos. Diante da situação, o atleta acionou a comissão técnica e a equipe de segurança do hotel. Os funcionários destrancaram a porta e se depararam com um homem dormindo tranquilamente na cama. O intruso não demonstrou comportamento agressivo.

Apesar do susto, não houve roubo, e o morador em situação de rua foi expulso. A polícia abriu investigação para saber como o homem ultrapassou as barreiras de segurança e invadiu o espaço. Na sequência, a proteção no hotel foi reforçada.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Fluminense volta a campo em confronto decisivo diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul. A partida será nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O Tricolor das Laranjeiras é o líder do Grupo F, com quatro pontos, à frente do Borussia Dortmund, que possui a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate.