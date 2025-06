Protocolar, Paris Saint-Germain bate Seattle e fica em 1º no Grupo B do Mundial de Clubes

Longe de repetir o brilhantismo que encantou os torcedores de todo mundo na conquista do título da Champions League nos 5 a 0 sobre a Inter de Milão, o Paris Saint-Germain cumpriu o seu papel nesta segunda-feira. A equipe do técnico Luis Enrique derrotou o Seattle Sounders por protocolares 2 a 0 no Seattle Field, e garantiu a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

Com duas vitórias em três jogos, o time francês fechou a sua participação na chave B com a primeira colocação, mas com muito a provar para justificar o favoritismo que carrega na competição. Kvaratskhelia e Hakimi fizeram os gols que decretaram o triunfo. A chave teve um empate tríplice, com três equipes com seis pontos. Nos critérios de desempate, o Botafogo terminou em segundo. Dono do pior saldo, o Atlético de Madrid acabou eliminado, enquanto o Seattle perdeu todos os seus duelos.

Para conhecer seu próximo adversário, a equipe francesa agora espera pela definição dos duelos do Grupo A, que tem Palmeiras e Inter Miami empatados com quatro pontos nas duas primeiras colocações. Com um empate em duas partidas, Porto e Al-Ahly completam a chave.

Disposto a se reabilitar no torneio após a inesperada derrota para o Botafogo na segunda rodada, o time francês teve de recorrer à paciência para superar o forte bloqueio armado pelo Seattle Sounders. Diante do ferrolho armado pelo time americano, Luis Enrique abriu o seu time. Ele transformou os laterais Hakimi e Nuno Mendes em armadores pelos lados do campo e apostou na movimentação no meio-campo a fim de chegar à meta adversária.

Sem ter a quem marcar, até o zagueiro Marquinhos se arriscou no apoio. Pelo lado do rival, a ordem foi uma só: fechar os espaços e tentar encaixar um contra-ataque. No entanto, sem vocação ofensiva para se aventurar na frente, os donos da casa não incomodaram o goleiro Donnarumma na etapa inicial.

Diante da dificuldade de penetrar na área do rival, o PSG fez de tudo: triangulações, jogadas individuais, chuveirinho na área e ainda chutes de meia distância. Mas foi somente em um lance de sorte que a rede acabou balançando ainda no primeiro tempo.

Responsável por ditar o ritmo do duelo, Vitinha pegou uma sobra na entrada da área, mas errou o alvo na hora do arremate. A bola encontrou o corpo do atacante Kvaratskhelia e colocou o Paris Saint-Germain à frente no marcador: 1 a 0, aos 34 minutos.

O segundo tempo apresentou um pouco mais de mobilidade pela postura do Seattle, que resolveu se lançar ao ataque. Com espaços a explorar, Luis Enrique mandou a campo o veloz Barcola, que num contra-ataque decidiu a partida. Lançado na esquerda, ele foi no fundo e deixou Hakimi na cara do gol. Com tranquilidade, o lateral bateu firme, fez 2 a 0 aos 21 minutos e selou a segunda vitória dos franceses na competição.

Com o jogo sob controle, o PSG se limitou a tocar a bola. O Seattle até ensaiou uma reação, perdeu duas boas chances embalado pela torcida, mas deixou o torneio amargando o terceiro revés em três duelos.