Incêndio atinge bloco da Etec Lauro Gomes em São Bernardo; aulas seguem normalmente

Um incêndio atingiu parte de um dos blocos da Etec Lauro Gomes, em São Bernardo, neste domingo (22). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o CPS (Centro Paula Souza), responsável pela administração da unidade, uma equipe de engenheiros da instituição avalia as possíveis causas do incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado assim que o fogo começou e controlou as chamas rapidamente.

O local afetado permanece interditado por segurança. As turmas que utilizavam o espaço foram remanejadas para outros ambientes da escola, e as aulas seguem normalmente, segundo o CPS, sem prejuízo ao calendário dos estudantes.