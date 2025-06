Quartas de final de campeonato amador de futebol de São Caetano acontecem nesta semana

As quartas de final do campeonato amador de São Caetano acontecerá nesta semana (dias 25, 27 e 29), após o feriado de Corpus Christi, com os confrontos entre AD Nacional x Sete de Setembro; América do Sul x Tamo Junto Palmares; Padre Cícero x PRG/Nova Era e Jabaquara x FMF. Para quem quiser mais informações sobre local e horário das paridas basta entrar no site da Liga Sancaetanense de Futebol (www.ligalsf.com.br).

Até agora, entre primeira fase e oitavas de final, a competição teve excelente média de 4,25 gols por jogo e goleadas espetaculares como os 8 a 1 do Padre Cícero sobre o União B/Atlético Fundação e os 6 a 1 do América do Sul sobre o Flor de Maio.

“Estas quartas-de final são uma etapa onde chegam as melhores equipes, mais bem preparadas e sabemos que podem ter jogos mais amarrados por conta do nível técnico das equipes, mas a esperança é de cada vez mais gols”, comentou o presidente da Liga Sancaetanense de Futebol, Edmar Pedro da Silva, o Tuca.

CONFRONTOS DAS QUARTAS-DE-FINAL

AD Nacional x Sete de Setembro

América do Sul x Tamo Junto Palmares

Padre Cícero x PRG/Nova Era

Jabaquara x FMF