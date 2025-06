Venda de ingressos do SP Open começa nesta terça-feira (24)

Há menos de três meses do início do torneio, os fãs de tênis já podem se preparar para garantir um lugar na primeira edição do SP Open, que acontecerá entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Após o período de pré-venda exclusiva para clientes Claro e BRB, os ingressos para o público geral estarão disponíveis a partir das 11h desta terça-feira (24), exclusivamente no site da Eventim.

Com valores a partir de R$ 40, os ingressos darão acesso a partidas de alguns dos principais nomes do tênis, com destaque para a tunisiana Ons Jabeur, ex-número dois do mundo, e as brasileiras Bia Haddad Maia, top 25 da WTA e número 1 do Brasil, além das medalhistas olímpicas Luisa Stefani e Laura Pigossi, Carol Meligeni, bronze nas duplas nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 ao lado de Luisa; Ingrid Martins, top 100 no ranking de duplas da WTA; e Nauhany Silva e Victoria Barros, consideradas as maiores revelações do tênis feminino nacional na atualidade.

Cada comprador poderá adquirir até 4 ingressos por sessão, com limite máximo de 22 por CPF. O pagamento poderá ser feito com cartões de crédito Visa, Mastercard, Amex, Elo e Diners, com parcelamento em até 4 vezes sem juros. Não haverá cobrança de taxa de conveniência.

Com uma estrutura completa montada em um dos maiores parques urbanos de São Paulo, o SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 16 no qualifying e 16 duplas.

Horários dos jogos:



De 6 a 14 de setembro, o SP Open seguirá uma programação variada ao longo da semana. Nos dias 6 e 7 (sábado e domingo), o torneio começa com o qualifying, com jogos iniciando às 13h. Nos dias 8 e 9 (segunda e terça-feira), o evento será dividido em duas sessões: a Sessão 1 terá início às 13h, com acesso ao primeiro jogo da Quadra Central e todos os demais jogos do complexo; já a Sessão 2 começará não antes das 17h30, dando acesso aos jogos em andamento a partir das 17h30 na Quadra Central, além das demais quadras. Nos dias 10 e 11 (quarta e quinta-feira), a Sessão 1 começa às 15h, e a Sessão 2, novamente, não antes das 17h30. A partir de sexta-feira, 12 de setembro, até domingo, 14 de setembro, haverá uma única sessão por dia: às 13h na sexta e sábado (semifinais de simples e final de duplas) e às 15h no domingo, quando acontece a final de simples.

6 e 7 de setembro (sábado e domingo – Qualifying): início às 13h

8 e 9 de setembro (segunda e terça-feira): Sessão 1: Início dos jogos às 13h / Sessão 2: Não antes das 17h30

10 e 11 de setembro (quarta e quinta-feira): Sessão 1: Início dos jogos às 15h / Sessão 2: Não antes das 17h30

12 de setembro (sexta-feira): início às 13h

13 de setembro (sábado – semifinais de simples e final de duplas): início às 13h

14 de setembro (domingo – final de simples): início às 15h