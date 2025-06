Alpinistas estão a caminho da área onde brasileira desapareceu na Indonésia, diz família

"Dois alpinistas bem experientes" estão a caminho da área onde a brasileira Juliana Marins desapareceu após cair durante trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia, disse na manhã desta segunda-feira, 23, a família da jovem nas redes sociais. Ela aguarda socorro há quase 60 horas.

Não há confirmação, porém, se os socorristas sabem exatamente onde está a jovem, que deixou de ser vista desde o domingo, 22 - antes, imagens de drone indicavam a presença da turista à espera de ajuda em um local de difícil acesso.

O resgate da publicitária de 27 anos havia sido novamente interrompido na madrugada desta segunda (horário do Brasil), segundo os parentes, por causa das más condições do tempo. Os parentes têm reclamado da demora no resgate.

A visibilidade baixa causada por neblina e outros fatores têm dificultado os trabalhos, mas a família reclama também sobre o desencontro de informações por parte das autoridades indonésias, incluindo a veracidade de que Juliana teria recebido alimentos e bebidas, como chegou a ser divulgado no sábado, 21.

Procurada pela reportagem, a Embaixada do país asiático não se manifestou.

A jovem caiu no local, de difícil acesso, ainda na madrugada do sábado, 21, pelo horário local, início da noite de sexta-feira, 20, pelo fuso do Brasil.

"Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite (a diferença do fuso da Indonésia em relação ao Brasil é de 11 horas), mas sabemos que há um bom reforço com equipamentos específicos para a acompanhar a equipe que está no local", escreveram os parentes na página do Instagram que tem atualizado informações sobre o caso.