Baixio, na Bahia, vira destino procurado para casamentos à beira-mar

Localizado na Costa dos Coqueiros, no litoral norte da Bahia, Baixio tem se destacado como um dos destinos emergentes para quem busca celebrar casamentos em meio à natureza. A vila, conhecida por suas lagoas de águas cristalinas e praias pouco exploradas, alia paisagens preservadas e estrutura adequada para receber tanto eventos íntimos quanto cerimônias de maior porte.



O aumento na procura por Baixio como cenário de casamentos acompanha uma tendência global que prioriza espaços ao ar livre e maior conexão com ambientes naturais. Por lá, as cerimônias podem ocorrer na Capela São Francisco de Assis, na praça central da vila, ou diretamente na faixa de areia, com vista para o mar.



Apesar de ser um destino ainda pouco conhecido fora da Bahia, Baixio oferece estrutura de hospedagem, transporte e suporte para eventos. A capacidade permite festas para até 300 convidados, além de miniweddings mais reservados.



Quem escolhe a vila para se casar também encontra opções de lazer antes ou depois do evento, como passeios de buggy, caminhadas por trilhas, tours em lagoas e no Rio Inhambupe. Também são comuns festas pré-casamento, como pool parties, e experiências de relaxamento em spas locais, que oferecem tratamentos com produtos típicos da região, como o coco.

O crescimento do turismo em Baixio é reforçado pelo reconhecimento recente da rede hoteleira da região. Tanto o Hotel Boutique & Spa Ponta de Inhambupe quanto a Pousada de Charme Aldeola receberam o selo Travellers’ Choice 2025, do TripAdvisor, que destaca os melhores hotéis do país segundo avaliações de viajantes. Além disso, o hotel boutique conquistou, pela primeira vez no litoral norte da Bahia, o selo do Circuito Elegante, voltado à excelência na hotelaria brasileira.



Embora o destino tenha ganhado mais visibilidade, especialmente entre os meses de outubro e fevereiro, a recomendação para quem deseja realizar um evento na vila é planejar com antecedência, considerando a alta demanda nesse período.



Baixio se insere, assim, na lista de destinos brasileiros que unem turismo de natureza, desenvolvimento sustentável e experiências personalizadas — não só para celebrações, mas também para quem busca descanso e contato com ambientes pouco explorados.