'Premonição 6: Laços de Sangue' ganha data para chegar no streaming

Os fãs de terror já podem se preparar: Premonição 6: Laços de Sangue estará disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais a partir do dia 29 de junho. Sucesso absoluto de bilheteria no Brasil, o longa arrecadou mais de R$ 35 milhões e se tornou a maior estreia de um filme de terror para maiores de idade no país.



Dirigido por Zach Lipovsky e Adam B. Stein, e roteirizado por Guy Busick e Lori Evans Taylor, o sexto filme da franquia acompanha a universitária Stefanie (Kaitlyn Santa Juana). Após ter visões assustadoras em que toda a sua família morre, ela retorna à cidade natal em busca da única pessoa que pode ajudá-la a quebrar a maldição: sua avó Iris (Gabrielle Rose e Brec Bassinger), que no passado conseguiu salvar dezenas de pessoas após prever uma tragédia.



A escolha dos diretores tem uma história curiosa. Durante uma entrevista virtual com executivos do estúdio, a dupla encenou um acidente ao vivo: uma lareira “pegou fogo” e, em seguida, um ventilador caiu e “decapitou” um deles. Tudo, claro, fazia parte de uma pegadinha planejada, com uso de efeitos especiais e vídeos pré-gravados, como forma criativa de demonstrar domínio sobre o clima da franquia. O truque deu certo e garantiu aos dois o comando do filme.



Premonição 6 também traz um conteúdo extra em homenagem ao ator Tony Todd, intérprete do icônico William Bludworth, que faleceu em 2024. O material “O Legado de Bludworth” está disponível na Claro TV+.



O longa pode ser adquirido ou alugado sem necessidade de assinatura em plataformas como Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV, Vivo Play e Microsoft. Afinal, quando o destino bate à porta, não dá para escapar — mas dá para assistir.