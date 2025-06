A narração esportiva dos dias atuais ainda não encontrou novo jeito de ser

A cobertura da Globo na Copa do Mundo de Clubes é excepcional e os resultados vão além do que se esperava.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas com críticas a alguns narradores, por seus exageros.

Nem é o caso de apontar o dedo a este ou aquele, mas o que se verifica no geral é um problema de adaptação. Ou falta dela.

Narração não é fácil. O cidadão tem que nascer para isso. E o que se observa é que hoje faltam narradores verdadeiros, que se ajustem aos tempos atuais, ao também se entender que o jeito ou modo antigo não faz mais sentido e nem sucesso.

Diante da dificuldade em se adaptar a uma nova realidade, por parte de uma boa maioria há o exagero na gritaria. É o querer ganhar no grito. E isto, em vez de cair na graça, irrita profundamente.

Outra coisa: também não adianta montar canal de YouTube só por montar e sem apresentar novidade nenhuma. No pau a pau, o trabalho da TV aberta é e continuará sendo muito melhor.

TV tudo

A gente se queixa

Mas se existe uma enorme dificuldade na vida dos repórteres da Globo e do SporTV neste Mundial de Clubes, ela atende por deslocamentos aéreos. Os atrasos e conturbações nos aeroportos têm complicado a vida de todos.

Atrás dela

A Globo solicitou o registro da marca Último Lance e aguarda prazo para apresentação de oposição. Está na dela, mas este não é título de programa da TNT Sports?

Situação difícil

No geral, está bem complicada a vidinha dos canais de jornalismo, muito pela quantidade existente e exageros cometidos. Com exceção a um ou dois, no mais todos seguem operando no vermelho.

Mais complicado

A CNN Brasil sempre aparece como exemplo mais clássico. Foi toda aquela gastança no começo e até agora, informa-se, as dificuldades continuam sendo enormes para fechar o caixa. Daí o fim de programas e demissões.

Tempo em questão

Quando se reclama de uma maior pressa nas decisões que a TV Gazeta tanto precisa, isto se deve ao funcionamento distante do desejado em muitos dos seus principais setores. O jornalismo, e isso há bastante tempo, não tem um diretor responsável. Valeska Quintela faz as vezes, mas seu cargo é de gerente.





Não é por nada

Em televisão, para o bom funcionamento de tudo, algumas funções são absolutamente indispensáveis. Pois bem, em todo este processo de mudança na Gazeta, que já vai para um mês, a televisão opera sem diretores de Programação, Artístico e Jornalismo. Não está sendo fácil.

Agora sim

A Globo deu a largada nos trabalhos de Três Graças, reunindo e iniciando a preparação de elenco, por aí se incluindo as primeiras leituras de texto. Presença do pessoal já escalado, direção e até o autor Aguinaldo Silva, que veio especialmente de Portugal.

Antes de tudo

Em se tratando de cinema, antes do casamento e lua de mel ainda em curso, Isis Valverde concluiu seu trabalho nas filmagens de Quarto do Pânico. Produção da Floresta.

The chefs

A exemplo da primeira temporada, o chef Diego Lozano foi oficializado no júri do próximo MasterChef Confeitaria, ao lado de Helena Rizzo e Erick Jacquin. Lozano, aliás, comentou que vai ser papai pela primeira vez. A segunda edição do Confeitaria tem estreia marcada para o dia 9 de setembro na Band.