Anchieta e Imigrantes: veja pontos de lentidão nesta segunda (23)

A manhã desta segunda-feira (23) começou com trânsito carregado em alguns trechos das rodovias que ligam a Baixada Santista à Capital, segundo atualização da Ecovias às 8h20.



Na Rodovia Anchieta, há lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 13 e 10 e também do km 20 ao 17, ambos por excesso de veículos. Já na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego está lento no mesmo sentido, entre os quilômetros 16 e 14, pelo mesmo motivo.



A Interligação Baixada também apresenta tráfego intenso no sentido Anchieta, entre o km 1,8 e o km 0,1. Nos demais trechos, tanto da Anchieta quanto da Imigrantes, a condição é de tráfego normal.



Outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com fluxo livre nos dois sentidos. É o caso da Interligação Planalto, da Cônego Domênico Rangoni, da Padre Manoel da Nóbrega e da Piaçaguera-Guarujá. As marginais da Anchieta, tanto direita quanto esquerda, também não apresentam pontos de congestionamento.



A Ecovias reforça que segue monitorando as condições das rodovias e recomenda que motoristas redobrem a atenção nos trechos com maior fluxo.