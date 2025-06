Odontologia Hospitalar no Hospital Anchieta fortalece cuidado oncológico

Pacientes oncológicos internados ou em tratamento no Hospital de Câncer Padre Anchieta, em São Bernardo, passaram a contar com um serviço especializado de Odontologia Hospitalar, que integra a assistência hospitalar de forma inovadora e humanizada. A atuação se dá em parceria com a equipe multiprofissional e tem foco na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) - como a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) -, além da redução de complicações, menor ocorrência de suspensão das sessões de quimioterapia e maior adesão aos protocolos terapêuticos.





A presença da odontologia dentro do ambiente hospitalar evita que o paciente precise se deslocar para atendimento fora da unidade, o que representa mais segurança, conforto e resolutividade. O cuidado é individualizado e ocorre tanto nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), desde a admissão do paciente, como no atendimento ambulatorial, para pacientes em início de radioterapia ou com quimioterapia em curso. A abordagem preventiva e de suporte clínico tem se mostrado fundamental para evitar interrupções nos tratamentos oncológicos e minimizar efeitos colaterais como mucosite, dor, dificuldade de alimentação e infecções orais.





“A Odontologia Hospitalar contribui para a interdisciplinaridade, reforça o cuidado centrado no paciente e amplia o conhecimento da saúde bucal”, explicou a gerente técnica assistencial do Hospital Anchieta, Tais Zampieri Vassi. “Nossos pacientes são beneficiados com ações de prevenção de infecção e recebem tratamento oportuno. No tratamento oncológico, a odontologia vem contribuindo para a redução na suspensão de sessões de quimioterapia, pois os pacientes continuam se alimentando e têm menos intercorrências durante o tratamento”, completou.