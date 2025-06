Inscrições para a 8ª Vitrine de Arte da Fundação inicia nesta segunda (23)

A Fundação Pró-Memória, que administra a Pinacoteca Municipal segue com o edital da 8ª Vitrine de Arte – Mostra Coletiva de Artistas de São Caetano do Sul. A abertura da exposição está prevista para agosto de 2025.





As inscrições serão aceitas entre os dias 23 de junho e 11 de julho, por meio de formulário Google Forms [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIr-EPIAD5Tj86zjBjvX-a6aOD1WfNkh9sCBySyptDIVY2jg/viewform]. Após as inscrições, os participantes devem apresentar suas obras na Fundação Pró-Memória (Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula), em São Caetano, de acordo com as normas do edital.





Apenas artistas que moram, trabalham ou estudam em São Caetano maiores de 16 anos poderão participar. No caso de grupo ou coletivo, a inscrição deve ser feita em nome do representante. Cada proponente poderá inscrever até três obras inéditas, datadas e assinadas. Somente trabalhos produzidos a partir de 2021 serão aceitos.





A relação das obras e artistas selecionados será divulgada a partir de 20 de julho no site da Fundação Pró-Memória (www.fpm.org.br). Os trabalhos que não forem selecionados devem ser retirados a partir de 26 de julho.