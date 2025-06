Conferência Municipal levará 25 propostas de São Bernardo para o Estado

Os 60 delegados escolhidos na 5ª edição da Conferência Municipal da Cidade, realizada no último dia 15 de junho, estarão nos próximos dias 27 e 28 de junho no Memorial da América Latina, em São Paulo, para defender as 25 propostas do município na etapa estadual, que vai selecionar as sugestões do Estado que serão levadas ao encontro nacional, em outubro. As propostas de São Bernardo saíram após um dia de debates que reuniu em torno de 500 pessoas na Câmara, que, por ampla maioria, votaram pela aprovação dos cinco eixos estabelecidos como prioritários pelos grupos temáticos.

A Conferência da Cidade, que não era realizada em São Bernardo desde 2016, recebeu moradores, representantes de entidades de classe, de movimentos sociais e do poder público para discutir metas e planos de ação para enfrentar problemas do município. O objetivo, a partir do resultado, é trabalhar na construção conjunta de políticas públicas e organização do município, com foco no desenvolvimento urbano sustentável, mas pleitear também para que pelo menos parte das propostas possa ser adotada em âmbitos estadual e nacional. Daí a importância da participação dos delegados na etapa estadual, que definirá os representantes de São Paulo e as sugestões que serão levadas à nacional.

Realizada sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, a Conferência da Cidade colocou na pauta cinco eixos sobre os quais os participantes se debruçaram para debater e formular as 25 propostas (cinco em cada um deles) que serão levadas ao encontro estadual e, posteriormente, à nacional: habitação e urbanismo; governança e participação social; infraestrutura e mobilidade; meio ambiente e mudanças climáticas; cidades inteligentes.

“As propostas elaboradas na 5ª Conferência Municipal da Cidade de São Bernardo têm muita qualidade e representam as questões centrais para o pleno desenvolvimento territorial do município. Destaco as propostas do Eixo Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que focaram nas questões chave de forma transversal e inovadora. Os demais grupos de discussão também elaboraram propostas arrojadas para que, na etapa estadual, São Bernardo consiga levar adiante suas reivindicações. Foi um momento muito gratificante, pois a sociedade civil, juntamente ao poder público, conseguiu chegar em pontos comuns para o melhor desenvolvimento da cidade”, disse Matheus Graciosi Pinto, diretor do Departamento de Gestão Ambiental e coordenador da comissão organizadora da Conferência Municipal.

Secretária de Meio Ambiente de São Bernardo, Ruth Cristina Ramos corroborou com Graciosi em relação à qualidade das propostas selecionadas para serem levadas a debate no encontro estadual. Para ela, o elevado número de participantes, dos mais diferentes segmentos da sociedade, e o fato de os grupos terem chegado a um consenso sobre as propostas que deveriam ser prioritárias mostram que é possível a construção conjunta de uma cidade mais sustentável e solidária, apesar das divergências.

“As propostas são muito boas, e acho que isso demonstra para o poder público aquilo que a gente chama de inovação social, porque muitas vezes a gente acha que só a ciência produz inovação, mas também o povo, os movimentos, a sociedade, as famílias podem contribuir. Então, tem propostas muito inovadoras que saíram nos segmentos, o que mostra que o poder público precisa estar em diálogo para que a gente compreenda as informações que vêm do cotidiano dessas pessoas e possa transformar, pautar, as políticas públicas municipal, estadual e nacional”, avaliou a secretária.