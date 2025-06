Mercedes-Benz abre as portas para Zana Lima e grupo de mulheres negras

Estimular o empreendedorismo, ampliar o conhecimento e valorizar os potenciais de São Bernardo. Esses foram alguns dos objetivos da visita realizada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Zana Lima, e grupo de mulheres negras à Mercedes-Benz nesta semana. A agenda integra o programa Turismo Industrial da Prefeitura, que leva estudantes, empresários, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas às plantas produtivas de grandes fábricas instaladas na cidade.

“No início do ano estive na Scania e agora, nesta semana, visitamos a Mercedes-Benz. Esse tipo de experiência nos permite expandir a compreensão sobre as etapas de um processo produtivo, entender a relação dessas fábricas e as comunidades, a organização do trabalho e das equipes. Isso estimula atividades empreendedoras, inspira novas gerações de profissionais e abre novas possibilidades”, ponderou Zana Lima.

As mulheres do grupo que acompanhou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo são profissionais da cidade. A agenda também teve a participação de Roberta Frabetti Campos Lima, analista de Responsabilidade Social, Diversidade e Sustentabilidade da Mercedes-Benz. “Temos, desde o final de 2017, o Comitê de Diversidade na empresa e, desde 2020, grupos de afinidades. Quando vi que era possível trazer um grupo de mulheres negras, achei interessante, pois segue a linha de nossa estratégia atual de promover a diversidade em todos os dias do ano”, destacou.