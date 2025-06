‘Direito ao Futuro’, de São Bernardo, registra 176 inscritos para bolsas 100% gratuitas de graduação

O Programa “Direito ao Futuro”, uma iniciativa em parceria da Prefeitura de São Bernardo com a tradicional Faculdade de Direito da cidade, encerrou o período de inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo 100% gratuitas, neste caso, exclusivamente para a graduação. Foram 176 candidatos inscritos no total. A medida integra plano firmado entre a gestão Marcelo Lima e a autarquia municipal, que visa democratizar o acesso ao ensino jurídico de qualidade.

O programa é mais um passo realizado pela administração com a proposta de ampliar o acesso a munícipes em vulnerabilidade ao mercado de trabalho. Ao todo, a iniciativa oferece 100 bolsas para a graduação, dez bolsas para o mestrado e mais cinco para a pós-graduação, totalizando 115 concessões – o período de inscrições para as demais bolsas se dá nos próximos dias.

“Estamos avançando com o maior programa de bolsas da história de São Bernardo. E é uma satisfação muito grande investir na Educação. Trata-se de uma das melhores faculdades de Direito do Brasil e hoje temos a oportunidade de investir em jovens que terão 100% da bolsa de estudo”, pontuou o prefeito Marcelo Lima.

Os candidatos da graduação seguem agora para as próximas etapas do processo, que incluem a análise documental e, posteriormente, entrevistas de confirmação de dados, conforme cronograma divulgado no site oficial da instituição.

“A Faculdade reafirma seu compromisso com a inclusão e a responsabilidade social, oferecendo, por meio desta parceria, oportunidades que impactam positivamente a vida acadêmica e profissional dos estudantes”, afirmou a diretora da Faculdade de Direito, Priscilla Simonato.

PÓS E MESTRADO - As inscrições para as bolsas de mestrado ocorrem entre os dias 23 e 27 de junho, e para a pós-graduação, no período de 30 de junho a 5 de julho. Confira o edital pelo link: https://www.direitosbc.br/mestrado-academico/#direitoaofuturo.