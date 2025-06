Xilogravuras de Jerônimo Soares em São Bernardo

Traços fortes e cores vibrantes que retratam o cotidiano do sertão e do homem nordestino. Essas são características presentes no trabalho de Jerônimo Soares, que celebra os 78 anos de carreira com mostra na Pinacoteca de São Bernardo (Rua Kara, 105, Jardim do Mar). Até o dia 5 de setembro, o público poderá conferir gratuitamente 70 xilogravuras do artista paraibano, além de publicações sobre sua obra.

A exposição Jerônimo Soares: Uma celebração aos 90 anos de idade e 78 anos de carreira reúne trabalhos do acervo próprio do artista e também do Centro de Referência das Culturas Populares Tradicionais de São Bernardo, do Museu de Arte Popular de Diadema e de coleções particulares.

Na apresentação feita pelas curadoras Camila Rosa e Geisa Tanganeli, o trabalho de Jerônimo Soares é descrito como “profusão temática” inspirada no meio em que cresce e de histórias orais passadas de geração em geração. “Suas gravuras trazem a essência do homem nordestino por meio de temas como o cotidiano no sertão, os retirantes, o trabalho, a natureza, a família, os festejos, a religiosidade e o fantástico. Com sua vinda para São Paulo, Jerônimo passa a incorporar em seus trabalhos elementos e experiências vividas nos grandes centros”, pontua o texto das curadoras.

Jerônimo Soares, artista autodidata, nasceu em 1935, em Esperança, Paraíba, filho de Hilda Fernandes Soares e do cordelista José Soares. Seu irmão, Marcelo Soares, também é um importante cordelista pernambucano. Iniciou trabalho de xilogravura aos 12 anos, para ilustrar os cordéis criados pelo próprio pai.

Seu trabalho foi reconhecido pelo Prêmio Aquisição no Salão de Arte Contemporânea de São Paulo, em 1977. Possui obras em coleções públicas e privadas no Brasil e no Exterior, em países como Canadá, Estados Unidos, França e Japão.