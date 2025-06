Shopping Metrópole tem novo comando

O Shopping Metrópole, o mais antigo do Grande ABC, está com um novo superintendente. Desde o dia 16 as operações do centro de compras estão sob comando de Luiz Felipe Peixoto Andrade, que também já esteve à frente do São Bernardo Plaza, no mesmo município.

Com uma carreira sólida no setor de varejo e shopping centers, Andrade possui ampla experiência em gestão estratégica. Desde 2022, ele comandava o Shopping Vila Velha, no Espírito Santo. Também acumulou vivência nas operações dos shoppings Metrô Santa Cruz, de São Paulo, e Tijuca, no Rio de Janeiro.

Formado em Administração de Empresas e com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC-DF (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais do Distrito Federal), Andrade atuou no mercado de seguros e na Cervejaria Ambev, onde ocupou cargos de liderança nas áreas comercial e de vendas por quase uma década.