Marcelo Oliveira busca recursos federais para instalar o COI

Prefeito da maior entre as quatro cidades administradas pelo PT no Estado de São Paulo, Marcelo Oliveira afirmou que busca, junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recursos para que Mauá possa ter à disposição um COI (Centro de Operações Integradas). O equipamento seria implementado para aperfeiçoar o sistema presente no município, a fim de reforçar a segurança pública, ampliar o monitoramento de vias públicas, facilitar na identificação de ocorrências e na coordenação rápida entre as equipes policiais.

A ideia inicial do governo mauaense seria recorrer a um financiamento de aproximadamente R$ 50 milhões junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Entretanto, a Prefeitura de Mauá busca agora um caminho alternativo para a ampliação do sistema de monitoramento na cidade, visando não onerar tanto os cofres municipais. Por essa razão, a administração tenta fazer essa ponte com o Palácio do Planalto e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Estávamos dialogando para fazer esse projeto com o BNDES, com uma proposta mais audaciosa. Porém, agora estamos pegando um caminho que não seja dinheiro emprestado ou outro tipo de financiamento, mas sim para que seja recurso do governo federal. Então, estamos ajustando o projeto para ver se há a possibilidade de conseguir melhorar o monitoramento da cidade”, explicou o prefeito.

Com uma população estimada em 429.380 pessoas em 2024, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Mauá ainda espera contar com uma central de monitoramento mais complexa, a exemplo do que ocorre em cidades do Grande ABC, como em Santo André, São Bernardo e São Caetano. Hoje, o município conta com o Muralha de Segurança Inteligente, inaugurado em 2023 com 50 pontos de vigilância, que auxilia no reconhecimento de placas de veículos, principalmente nas regiões de divisas, em escolas e transporte coletivo.

“A nossa ideia é fazer um monitoramento maior. Não sabemos como iremos chamar (o equipamento). As prefeituras costumam chamar de centro de operações especiais, onde reúne as polícias Militar e Civil, as GCMs (Guardas Civis Municipais)</CF>, Defesa Civil, (o Corpo de) Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Mobilidade Urbana, e o outros (serviços). Então, estamos trabalhando a fim conseguir investimentos para a cidade ter essa central”, explicou Marcelo Oliveira.

Durante a campanha que encaminhou sua reeleição, o petista colocou no programa de governo a ampliação do sistema de vigilância na cidade, além do Quarteirão da Segurança, integrando as estruturas das polícias Civil, Militar e da GCM. Agora o governo busca articular ajuda junto ao governo Lula, com uma Mauá que é a vitrine do PT em terras paulistas.