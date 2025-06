A morte de Guilherme Morais Cruz, 18 anos, atropelado por ônibus após cair de mototáxi durante tentativa de assalto, sexta-feira, evidencia o ambiente de vulnerabilidade a que passageiros e condutores estão expostos nesse tipo de serviço. O jovem voltava da casa da avó, em São Bernardo, quando foi surpreendido por criminosos em motocicletas. O mototaxista tentou escapar, mas a manobra resultou em tragédia. O caso ilustra os riscos da atividade em cenário urbano onde o controle sobre a segurança dos deslocamentos é limitado, especialmente quando o transporte é realizado em duas rodas. Episódio reforça a necessidade de rever com urgência a permissão desse modelo de transporte.

Poucos dias antes, a cidade havia enfrentado outro caso com desfecho trágico. Henrique Pavan, 27, também perdeu a vida enquanto fazia corrida de aplicativo. A colisão foi provocada por carro que trafegava na contramão. Henrique, que usava a motocicleta como forma de complementar renda, sofreu ferimentos fatais. O passageiro sobreviveu. A mãe do rapaz, servidora pública, relatou a dor e a frustração diante da perda, destacando que o filho não precisava da atividade, mas a realizava por acreditar na importância de transporte acessível. Embora a imprudência do motorista tenha sido o fator determinante, a natureza do serviço torna o sistema indefensável sob a ótica da segurança pública.

Diante desses casos, que se somam a tantos outros Brasil afora, torna-se insustentável a manutenção do serviço de mototáxi como meio autorizado de transporte. A velocidade, o baixo custo e a facilidade de acesso não podem se sobrepor à preservação da vida. A cada novo episódio, evidencia-se a fragilidade da prática, que opera à margem de garantias mínimas de proteção. Proibir o mototáxi é medida necessária para interromper o avanço de ocorrências fatais que atingem famílias, desestruturam comunidades e expõem falhas na regulação do transporte individual. Cabe ao poder público reconhecer que o risco gerado pela modalidade ultrapassa o aceitável e que a inércia tem custado vidas. Chega!