Cine Theatro Carlos Gomes recebe Feira de Brechós

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe, neste domingo (22), das 9h30 às 18h, mais de 50 pequenos empreendedores, artistas e artesãos locais para mais uma edição especial da Feira de Brechós. A programação inclui o Baile dos Corações Partidos, comandado pelo DJ Cláudio Cox, com muita música sofrida e correio elegante para enviar mensagens ao crush. O evento contará ainda com sets românticos dos DJs Feed Vó e Márcio Dois. Inclusão Das 9h30 às 10h30, o horário será preferencial para o público idoso e pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, gestantes, autistas (TEA) e acompanhantes de bebês. Durante esse período, o ambiente contará com som mais suave e acolhimento especial.