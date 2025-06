Santo André realiza ArraiAU Pet no Parque Celso Daniel

A Secretaria de Saúde de Santo André, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, realiza neste domingo (22), das 9h às 13h, mais uma edição do tradicional ArraiAU Pet, evento que já faz parte do calendário da cidade. A festa será realizada na Tenda Amarela do Parque Celso Daniel, com entrada gratuita.

Voltado para os pets e seus tutores, o ArraiAU Pet promete uma manhã cheia de atividades, cuidados com os animais e muita diversão. A programação inclui feira de adoção virtual, orientação veterinária, aplicação gratuita de antipulgas, sorteio de brindes, além da animada cãominhada pelas alamedas do parque.

“Esse tipo de evento fortalece o vínculo entre os tutores e seus animais, incentiva práticas responsáveis e ainda contribui para dar visibilidade aos pets que aguardam por um lar. É uma grande festa pensada com muito carinho para toda a família andreense”, destaca o secretário de Saúde, Pedro Seno.

Um dos momentos mais aguardados é o concurso de fantasias, que vai premiar os pets com os trajes juninos mais criativos. Os três primeiros colocados receberão brindes especiais. Para participar, basta comparecer ao local com seu pet fantasiado e fazer a inscrição no momento do evento.