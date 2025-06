Parada do Orgulho LGBT+ conta com apresentações de Pedro Sampaio e Banda Uó

Neste domingo, 22 de junho, acontece a 29ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. O evento será realizado na Avenida Paulista. A parada de 2025 tem como tema “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro” e homenageia representantes idosos da comunidade, bem como seus contemporâneos já falecidos.

Além de reivindicar políticas públicas voltadas para o público LGBT+, a ação conta com uma grande programação, incluindo apresentações de Pedro Sampaio, Banda Uó, Pepita e outros artistas, distribuídos em 17 trios elétricos que prometem animar o público durante todo o dia.

As atividades começam com ações de pré-abertura às 9h. O início oficial do evento está marcado para às 10h.