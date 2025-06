Domingo terá períodos de céu nublado e possibilidade de chuva

O inverno começou na última sexta-feira (20), e a primeira frente fria da estação é esperada para esta segunda-feira (23). Neste domingo (22), mesmo com o tempo nublado, as temperaturas devem variar entre 17?°C e 23?°C, com previsão de chuva. Confira a previsão para toda a região do Grande ABC: Santo André: 23?°C / 18?°C





São Bernardo: 23?°C / 18?°C





São Caetano: 24?°C / 18?°C





Diadema: 23?°C / 18?°C





Mauá: 23?°C / 17?°C





Ribeirão Pires: 23?°C / 17?°C





Rio Grande da Serra: 22?°C / 17?°C

