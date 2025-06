Adolescente de 15 anos morre após ser atropelado no Rodoanel

Um adolescente morreu após ser atropelado no último domingo, 15, por um motociclista no Rodoanel. Vinícius Queiroz e dois amigos praticavam exercícios na via, quando, segundo o relato de uma das vítimas, uma moto em alta velocidade veio na direção deles.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a motocicleta era conduzida por um homem de 53 anos e que as vítimas foram levadas ao Hospital do Mandaqui, mas Vinícius não resistiu.

Segundo o relato de um dos jovens que acompanhava Vinícius, postado pela escola de skate da qual ele fazia parte, os amigos foram ao Rodoanel por volta das 6h para fazer cooper, uma vez que trecho da via costuma ser fechado para veículos aos domingos.

Os amigos estavam na pista quando viram uma moto se aproximar em alta velocidade. Dois foram para um lado da pista, incluindo Vinícius, e o outro para o lado oposto.

"Infelizmente, o motociclista, de forma extremamente violenta e irresponsável, jogou o veículo em direção aos jovens. Vinícius e seu amigo foram brutalmente atingidos", diz o texto.

De acordo com o relato, Vinícius caiu inconsciente e o amigo chegou a desmaiar algumas vezes devido aos ferimentos. Ao acordar, o amigo ferido de Vinícius conseguiu ligar para a namorada para pedir ajuda. O terceiro jovem fez uma chamada de vídeo com a mãe.

"Durante essa chamada, ficou evidente a omissão de socorro por parte do agressor, que, em nenhum momento, prestou qualquer tipo de ajuda. Pelo contrário, tentou tomar os celulares dos meninos - possivelmente na tentativa de impedir que o ocorrido fosse registrado", afirma o relato publicado pela escola de skate.

Um dos jovens que ficou ferido diz que o motociclista foi para cima deles com a "clara intenção de assustar e intimidar", mas teria perdido o controle da moto.

Ele afirma ainda que um outro homem chegou na cena, xingou os jovens e tentou impedir que buscassem ajuda.

"Foi uma luta desesperadora: não nos deixavam pedir ajuda, mandavam a gente sentar no chão, impedindo a aproximação", disse o jovem no relato divulgado.

A SSP afirmou que o amigo de Vinícius que também foi atropelado já prestou depoimento, além de outras testemunhas. A polícia ainda aguarda resultado da perícia.

O motociclista não teve o nome divulgado. Mas a empresa A2 - Segurança Patrimonial e Pessoal, onde o suposto autor do crime trabalha, divulgou uma nota afirmando que foi instaurada uma sindicância interna para apurar os fatos. Segundo o comunicado, informações preliminares indicam que o fato ocorreu fora do horário de trabalho.

"O veículo envolvido era de propriedade particular do colaborador, que atuava como vigilante fixo, sem uso de veículos no exercício da função", diz a nota.

A empresa diz ainda que outro vigilante, que atuava no local no momento do fato, foi o primeiro a comparecer ao local do acidente e acionar o Corpo de Bombeiros.