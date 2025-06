Prefeitura de São Bernardo abre diálogo sobre aplicação de recursos da Política Nacional Aldir Blanc

A Prefeitura de São Bernardo promoverá, nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, às 19h, rodada de debates junto à sociedade civil sobre o Plano Anual de Aplicação de Recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). Por meio da Secretaria municipal de Cultura, e com a participação ativa do Conselho de Políticas Culturais da cidade, as plenárias territoriais abrirão espaço para propostas sobre a utilização da verba que o município receberá neste segundo ciclo de repasses federais para fomentar o setor.

As contribuições recebidas irão auxiliar no processo de construção do Plano Anual de Aplicação de Recursos, que será a base para edital da PNAB neste ano. O município deverá receber, pela Política Nacional Aldir Blanc, R$ 4,8 milhões.

As plenárias territoriais serão realizadas no Crec Paulicéia (30/6); no Teatro Cacilda Becker (1º/7); e no Centro Cultural Jácomo Guazzelli (2/7). A Secretaria de Cultura disponibilizará, nos próximos dias, formulário digital online para ampliar a participação da sociedade civil e agentes culturais da cidade.

A Política Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal, tem como objetivo apoiar o setor cultural de forma contínua e estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante de repasses da União aos Estados e municípios.

Os recursos, disponíveis a partir de editais lançados pelas prefeituras, destinam-se a trabalhadores da cultura, entidades, pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, na difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, inclusive o patrimônio cultura material e imaterial.

Programação:

Debate sobre Aplicação de Recursos da PNAB

30 de junho (segunda-feira), 19h – Crec Paulicéia – Rua Francisco Alves, 460, Paulicéia

1º de julho (terça-feira), 19h – Teatro Cacilda Becker – Praça Samuel Sabatini, 50, Centro

2 de julho (quarta-feira), 19h – Centro Cultural Jácomo Guazzelli – Rua Rosa Pacheco, 201, Ferrazópolis