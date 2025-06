Após protestos, São Caetano planeja vidro para separar povo de vereador

Após série de protestos na Câmara de São Caetano, bate-boca entre vereadores e público, suspensão de sessões e retirada à força de manifestantes, o presidente do Legislativo, Carlos Humberto Seraphim, o Dr. Seraphim (PL), determinou estudos para reforçar a segurança e mitigar chances de ataques físicos aos parlamentares durante os trabalhos.

“Vamos colocar vidros para dividir a plateia dos vereadores. Alguém pode pular ali (no plenário) e agredi-los”, afirmou o presidente. A implementação da barreira não é novidade no Grande ABC. As Câmaras de São Bernardo e Mauá contam com o dispositivo de segurança.

Ativistas têm sido presença constante na Casa. dentre os quais integrantes do Movimento Olga Benário, responsável por invadir imóvel particular na Rua José Benedetti, área nobre da cidade, desocupado após determinação judicial.

A tensão tem aumentado semana após semana no Legislativo são-caetanense. No último dia 10, um grupo de militantes ligados a movimentos sociais infringiu o regimento interno que proíbe manifestações não silenciosas na galeria e foi ‘convidado’ a se retirar. Entretanto, um rapaz se recusou a deixar o espaço e, ao ser interpelado por um GCM (Guarda Civil Municipal), agrediu o agente.

Após a confusão, os vereadores que há tempos pedem melhor controle de acesso – atualmente para entrar na Câmara é preciso fazer um cadastro com foto e informar número de documento – cobraram providências da presidência. Detectores de metais para identificar pessoas armadas, neste primeiro momento, estão descartados.

De acordo com Dr. Seraphim, nos próximos dias a licitação será lançada. A ideia é de iniciar a instalação da proteção no recesso de 1º a 31 de julho.

Em nota, a Câmara de São Caetano informou que, “durante as últimas semanas, tem reforçado a segurança de suas sessões, havendo um aumento do efetivo da GCM, que se encontra presencialmente durante os trabalhos, assim como no prédio do Legislativo como um todo”.

Por questões estratégicas, a quantidade de agentes que integram o efetivo no Legislativo não é revelado.

Demais questionamentos sobre os trâmites relacionados à licitação e se o projeto de separar público dos vereadores em plenário será com vidro blindado ou não, segundo a Câmara, só serão confirmado na próxima semana.