Tarde desta quinta-feira registra tráfego normal no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes)

Mesmo com a alta expectativa de veículos nas estradas devido ao feriado prolongado, a tarde do feriado de Corpus Christi registra tráfego normalizado no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Segundo a Ecovias, os principais trechos das vias, tanto no sentido Litoral quanto em direção ao Grande ABC, estão fluindo normalmente neste momento.

A operação segue no esquema 5x5, com equipes escalonadas por conta do feriado.