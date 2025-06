City vence enquanto Real decepciona

Mesmo sob calor intenso, o Manchester City obteve vitória tranquila sobre o Wydad Casablanca, do Marrocos, por 2 a 0, ontem, na Filadélfia, iniciando sua trajetória no Grupo G da Copa do Mundo de Clubes.

O primeiro gol da equipe inglesa foi marcado logo aos dois minutos da primeira etapa, por Foden, e, aos 42, Doku ampliou. O técnico Pep Guardiola aproveitou para dar rodagem à equipe. Assim, deixou o artilheiro Erling Haaland no banco, e deu chances para as novas contratações.

Mesmo com o natural favoritismo, o Real Madrid levou sufoco e ficou no empate, por 1 a 1, com o Al-Hilal, da Árabia Saudita, em Miami, pela Chave H.

O espanhol Gonzalo García abriu o placar para a equipe merengue, aos 34 minutos do primeiro tempo. Mas, aos 41, foi marcado pênalti para o clube do Oriente Médio. O português Ruben Neves deslocou goleiro Courtois e deixou tudo igual no marcador. Valverde teve a chance de garantir a vitória do Real nos minutos finais, mas desperdiçou penalidade.

Ainda ontem, o Salzburg derrotou o Pachuca, por 2 a 1, em Cincinnati. O jogo chegou a ficar paralisado por causa de condições climáticas. Gloukh e Onisiwo fizeram os gols do time austríaco – Bryan González marcou para os mexicanos.

HOJE

O Inter Miami, de Messi, encara o Porto, às 16h, em Atlanta. Já às 19h, em Seattle, o Atlético de Madrid enfrenta o norte-americano Seattle Sounders.

Para fechar o dia, o Botafogo pega o PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões, às 22h, em Los Angeles.