Estação Utinga fecha hoje; confira demais mudanças

Os passageiros da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas hoje, feriado de Corpus Christi, amanhã e domingo para obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Mesmo com obras, a CPTM manterá programação especial durante o feriado prolongado com monitoramento constante do movimento de passageiros para atuar na fluidez do fluxo e com trens de prontidão para os eventos Marcha para Jesus e Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

NESTA QUINTA

As intervenções para obras alteram a circulação do serviço 710. Das 9h até o fim da operação comercial, os trens que circulam sentido Estação Jundiaí não prestam serviço na Estação Utinga. Os passageiros que desembarcam nesta estação devem seguir viagem até São Caetano e retornar. Já para quem quer embarcar com destino a Jundiaí, deve fazer a viagem até a Estação Prefeito Saladino, desembarcar e embarcar no sentido oposto.

Das 8h às 20h, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 nas estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. Entre 23h30 e meia-noite, o embarque e o desembarque na Estação Mauá serão feitos na plataforma 4 e na Estação Capuava pela plataforma 2. As mudanças ocorrem para execução de atividades na rede aérea.

Neste dia, das 8h30 às 18h30, na Linha 12-Safira, os trens utilizam a plataforma 1 na Estação São Miguel Paulista. A estratégia é para troca de telha e instalação de pilaretes para colocação de partes de segurança na cobertura do telhado da estação.

SÁBADO

Das 11h às 16h, haverá operação assistida para que a Linha 11-Coral opere até a Estação Palmeiras-Barra Funda, que atualmente atende a Linha 7-Rubi e o Serviço Expresso Aeroporto, além das linhas 3-Vermelha do Metrô e 8-Diamante da ViaMobilidade.

Das 21h até meia-noite, os trens do serviço Expresso Aeroporto chegam e partem da Estação da Luz.

DOMINGO

Neste dia, durante toda a operação comercial, os passageiros do serviço 710 devem utilizar a plataforma 6 na Estação Palmeiras-Barra Funda. Das 9h às 20h, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 nas estações Perus e Caieiras. Já das 9h às 17h, a plataforma 2 deve ser utilizada em Capuava.

Das 4h às 13h, na Linha 11-Coral, o embarque e o desembarque de trens devem ser feitos pela plataforma 2 nas estações Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba. A partir das 15h até o fim da operação comercial, os passageiros devem usar a plataforma 1 na Estação Suzano. A mudança ocorre para substituição de peça em aparelho de mudança de via, carga e descarga de material e limpeza de faixa.

Na linha 12-Safira, das 4h até o fim da operação comercial, os trens prestam serviço pela plataforma 1 nas estações Engenheiro Goulart, Comendador Ermelino e USP Leste.

Durante toda a operação comercial, não haverá circulação dos trens do serviço Expresso Aeroporto. A interdição é necessária para lançamento de cabos do banco de dutos.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.