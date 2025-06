Israel ataca mais de 20 alvos militares em Teerã ligados ao programa nuclear iraniano

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram nesta quarta-feira que realizaram uma série de ataques aéreos contra mais de 20 alvos militares na região de Teerã, capital do Irã. Segundo comunicado, a operação teve como foco principal "locais do projeto de desenvolvimento de armas nucleares e locais de produção de mísseis pertencentes ao regime iraniano".

De acordo com o texto, cerca de "60 caças da Força Aérea de Israel (IAF, na sigla em inglês), com a direção precisa do Comando de Inteligência das IDF", participaram da ofensiva, que faz parte de "um amplo esforço para operar contra o projeto de desenvolvimento de armas nucleares do Irã".

Os ataques atingiram "locais de produção de armas, locais de produção de centrífugas, bem como centros de pesquisa e desenvolvimento" ligados ao programa nuclear iraniano. Ainda segundo as IDF, os alvos são "designados para permitir que o regime iraniano amplie a escala e o ritmo do enriquecimento de urânio com o objetivo de desenvolver armas nucleares".

O comunicado também afirma que, ao longo dos anos, a inteligência israelense "reuniu informações sobre a indústria de produção do regime iraniano". Nesta última ofensiva, foram atingidas "fábricas que produzem matérias-primas e componentes para montagem de mísseis, bem como locais de produção dos sistemas de defesa aérea do Irã".

"As IDF continuarão a operar contra o projeto de desenvolvimento de armas nucleares do Irã para proteger os civis de Israel", conclui o texto.