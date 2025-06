Real Madrid x Al Hilal no Mundial: onde assistir, horário e possíveis times

O badalado Real Madrid estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18), diante do Al Hilal, da Árabia Saudita, o ex-clube de Neymar. A data marca o fechamento da primeira rodada da fase de grupos da competição e a bola rola às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. A transmissão ao vivo da partida acontece na Globo, SporTV, Cazé TV e DAZN.



O encontro marca a estreia dos técnicos de ambos os times. Pelo lado espanhol, Xabi Alonso comanda a equipe pela primeira vez, enquanto Simone Inzaghi lidera o Al Hilal.



Após uma temporada europeia sem títulos, o Real Madrid tenta buscar a recuperação no Mundial. Na preparação para a estreia, o técnico Xabi Alonso ensaiou uma equipe com os dois novos reforços do clube: o zagueiro Dean Huijsen e o lateral-direito Alexander Arnold. Um possível desfalque para os merengues é o atacante Mbappé, que não participou da última atividade com o restante do elenco por conta de um quadro de febre.



Somando Mundial e o antigo Intercontinental, os espanhois são os maiores campeões do torneio, com nove taças (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024). Classificado como campeão da Champions League da Ásia em 2021/22, os sauditas nunca levantaram o troféu.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 18 de junho, às 16h (de Brasília)



- Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)



Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Huijsen e Fran García; Valverde e Tchouaméni; Bellingham, Arda Güler Vinicius Jr. e Mbappé (Rodrygo).

Técnico: Xabi Alonso



Al Hilal: Yassine Bono; Hassan Al-Tambakti, Kalidou Koulibaly e Ali Al-Bulayhi; João Cancelo, Mohamed Kanno, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Malcom e Aleksandar Mitrovic.

Técnico: Simone Inzaghi