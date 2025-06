Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (19)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta quinta-feira, dia 19 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Prepare-se para uma aventura e lembre-se de verificar tudo duas vezes antes de viajar! Mantenha o bom humor para diversão garantida. Sair e arejar as ideias com pessoas queridas é perfeito. No amor, pode haver decepções, mas ha chance de tudo ficar bem no final

Cor: AZUL

Palpite: 61, 38, 47

Feriado cheio de energia positiva para cumprir compromissos, incluindo o trabalho! Mas cuidado: desavenças podem acabar com amizades. Se houver discórdia, o risco de ruptura surge. Porém, logo depois, a paixão aquece, aproveite!

Cor: PRETO

Palpite: 09, 36, 02

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta quinta-feira (19) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Vibes positivas estão no ar para seus relacionamentos neste feriado! Aprenda positivamente com as críticas. Saiba mostrar ao seu parceiro o quanto valoriza a relação, mas sem cobranças excessivas. O desejo de comprometimento fala mais alto hoje, Libra. Lance passageiro? Talvez não seja a sua vibe hoje!

Cor: CREME

Palpite: 51, 60, 15

Hoje, deixe seu lado prático brilhar! Aproveite o dia para se concentrar na saúde, mas sem deixar de se divertir com moderação. A paquera pode estar lenta, mas não tem problema em dar uma olhada por aí. Se está comprometido, mostre dedicação e não deixe a rotina te afetar. Aquestão é equilíbrio!

Cor: ROXO

Palpite: 21, 27, 54