Fundação do ABC fortalece parceria com a Prefeitura de Itu

O presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, esteve nesta semana na Prefeitura de Itu para reunião com o prefeito Herculano Castilho Passos Júnior. O encontro teve por objetivo apresentar oficialmente a FUABC como nova gestora do Ambulatório Médico de Especialidades Olavo Silva Souza, em Itu, e reforçar o compromisso de trabalho conjunto, diálogo permanente e apoio mútuo em favor da saúde pública da região.

Também participaram da reunião, realizada em 16 de junho, a vice-prefeita Juliana Passos, o secretário municipal de Saúde, Tiago Texera, o consultor do Núcleo de Governança da FUABC, Prof. Osmar Mikio Moriwaki, e a diretora técnica do AME Itu, Dra. Kariny Quinellato Sacramento.

Iniciada neste mês de junho, a gestão do AME Itu consolida mais uma parceria de sucesso da Fundação do ABC com o Governo do Estado de São Paulo. A unidade se soma aos outros sete AMEs gerenciados pela FUABC no Estado, ampliando a oferta de assistência especializada e contribuindo para mais qualidade de vida de milhares de pessoas.

Refereência

Inaugurado em 2010, o AME Itu é a principal referência ambulatorial para a população dos municípios de Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Itu, Mairinque, Porto Feliz e Salto, sendo também referência para outros 14 municípios vinculados à Diretoria Regional de Saúde (DRS XVI) de Sorocaba.

A estrutura contempla uma unidade ambulatorial de referência especializada, com oferta de consultas médicas e não médicas; atendimento multiprofissional; suporte diagnóstico por imagem e análises clínicas; além de cirurgias ambulatoriais de pequeno e grande porte. São 25 consultórios, 10 salas de exames, 8 leitos de observação, 1 sala cirúrgica, além de salas de enfermagem, de procedimento, medicação, entre outras áreas.

O novo contrato prevê a realização mensal de 3,4 mil consultas médicas e 900 consultas não médicas, totalizando, respectivamente, 41,6 mil e 10,8 mil atendimentos anuais. Na área de diagnóstico, são realizados mensalmente 7,5 mil exames de SADT Interno (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico), além de 1,2 mil exames de SADT Externo, incluindo ultrassonografias, ecocardiografias, espirometrias e testes ergométricos. No campo cirúrgico, são cerca de 370 procedimentos mensais nas áreas de Endocrinologia, Dermatologia, Ortopedia e Reumatologia.