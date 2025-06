Alvarenga recebe rede elétrica resiliente

Escolhemos três bairros na Grande São Paulo para realizar um projeto piloto de resiliência da rede, tornando-a mais forte e resistente. Entre os locais selecionados está o populoso Alvarenga, em São Bernardo. Iniciamos o projeto no ano passado e agora estamos entregando a conclusão do trabalho a 24 mil clientes beneficiados do bairro.

O projeto piloto de resiliência faz parte de um investimento de ponta da Enel Distribuição São Paulo, com intensificação de automação do sistema com alta tecnologia embarcada, por meio da instalação de equipamentos de proteção e religamento automático através de sensores automáticos e telecontrolados. Equipamentos que eliminam, em muitos casos, a necessidade da presença de um eletricista fisicamente no local para execução de reparos e permite o gerenciamento remoto.

O piloto é um dos investimentos que a Enel vem realizando em tecnologia para tornar a rede elétrica mais resiliente e preparada para eventos climáticos. Temos no Brasil uma rede predominantemente aérea, mais exposta e, portanto, mais vulnerável a impactos pela vegetação em função dos ventos fortes e tempestades, próprios dos verões.

Nesses locais, estamos instalando também cabeamentos compactos mais resistentes. De 2025-2027, a companhia vai investir um volume recorde de R$ 10,4 bilhões. Parte desse montante vai para a modernização da rede dos 24 municípios da região metropolitana (incluindo capital), que fazem parte da concessão no Estado. O projeto de resiliência nos três bairros contou com um investimento de R$ 36 milhões.

O projeto piloto de resiliência foi colocado em prática também na região de Parque dos Príncipes, na Capital paulista e Osasco, e no Alto de Pinheiros, na capital. Os primeiros resultados concretos do projeto são positivos, com a redução de 39% na frequência de desligamentos e menos 73% na duração das interrupções nos dois bairrosjá em operação.

A partir de agora, vamos começar a acompanhar a medição no Alvarenga. E para reforçar ainda mais o atendimento em São Bernardo, vamos inaugurar até fim de setembro uma nova base operacional, que vai aumentar em 30% o efetivo para atendimento aos clientes na cidade.

A modernização das redes aliada ao aumento da atuação em campo com mais colaboradores próprios têm proporcionado resultados concretos no atendimento. O tempo médio de atendimento neste verão foi 44% menor do que o verão passado em São Bernardo. Temos ainda muito a avançar, mas certamente os resultados são a demonstração de que o nosso empenho tem contribuído para a melhoria do serviço ao nosso cliente.

Guilherme Lencastre é presidente da Enel São Paulo.