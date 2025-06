Sensação, Real Madrid estreia contra ex-time de Neymar nesta quarta-feira (17)

O dia que marca o fechamento da primeira rodada do Mundial de Clubes contará também com a estreia do badalado Real Madrid, de Vinícius Júnior e Rodrygo. O time espanhol encara o Al-Hilal, da Arábia Saudita, ex-clube do atacante Neymar, às 16h.

O confronto é válido pelo Grupo H, que terá também o duelo entre Pachuca, do México, e o austríaco RB Salzburg, às 19h.

Às 13h, os ingleses do Manchester City enfrentam o Wydad, de Marrocos, pelo Grupo G. A partida que encerra a rodada inicial terá Al- Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e Juventus, da Itália, às 22h.

NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (17)

O último clube brasileiro a estrear no Mundial foi o Fluminense. O time criou as melhores chances de gol, mas ficou no 0 a 0 diante do Borussia Dortmund pela Chave F. Com isso, os quatro clubes nacionais passaram invictos pela primeira rodada – Flamengo e Botafogo venceram, enquanto o Palmeiras empatou.

Já a partida entre River Plate e Urawa Reds, do Japão, terminou com os argentinos levando a melhor, com uma vitória por 3 a 1. Os gols foram marcados por Facundo Colidio, Sebastián Driussi e Maximiliano Meza, enquanto os japoneses descontaram com Yusuke Matsuo.

