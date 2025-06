Liberdade criativa está liberada em ‘Êta Mundo Melhor!’

Êta Mundo Melhor!, novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, substituta de Garota do Momento e com estreia marcada, dia 30, na Globo, terá sempre um elemento importante em cena e que muita gente achava até algo impossível por se tratar de um trabalho de Walcyr: o improviso.

E mais: além dessa liberdade criativa, os atores serão sempre estimulados pela própria direção da novela, na figura de Amora Mautner, após os ensaios de cenas, a acrescentar qualquer coisa, ‘botar’ um tempero a mais. O velho e bom ‘caco’.

Tudo isso é permitido dentro de uma série de critérios, entre o principal, não alterar a história que está sendo contada.

O telespectador poderá constatar esse aspecto em vários personagens de Êta Mundo Melhor!, uma novela que promete, antes de tudo, ser engraçada e, claro, sob encomenda para atingir todos os públicos.

TV tudo

Um exemplo

Esse sinal verde para improvisos ou ‘cacos’, como preferem alguns, em Êta Mundo Melhor!, poderá ser visto no trabalho de Luís Miranda, o professor Asdrúbal, e de seu inseparável e atrapalhado assistente Sabiá, vivido pelo estreante Fábio de Luca. Os dois com a missão de descobrir o paradeiro do filho de Candinho (Sérgio Guizé). Desde as primeiras gravações, eles receberam total liberdade para propor elementos que possam enriquecer o trabalho.

Walcyr paz e amor

O fato de Êta Mundo Melhor! dar esse espaço para criação, faz lembrar quando o Walcyr, então contrário a mudanças em seu texto, chegou a matar uma personagem de sua novela, vivida por Claudia Raia, ou tirar o foco de outra, Marina Ruy Barbosa, porque não quis cortar o cabelo. Por conta desse medo, os atores, escalados para suas novelas, sempre seguiram o texto com fidelidade. Nada como uma novela após a outra.

A tempo

Na última terça-feira (17), aqui mesmo, foi colocada a dúvida sobre o The Voice, se as suas gravações serão no próprio SBT ou em outro lugar. Resposta: nesta quarta-feira (18), a ideia é fazer fora.

Alguém poderá perguntar

Contando, como de fato existem dez estúdios na Anhanguera, por que o The Voice terá que usar um estúdio alugado? Resposta: por causa do pé direito. O SBT não possui nenhum com a altura desejada e que é necessária para o programa.

Rumos da TV Cultura

Maria Angela de Jesus, nova diretora-presidente da Fundação Padre Anchieta, e Neca Setubal, do Conselho Curador, se reuniram com os colaboradores na última segunda-feira. Foi apresentada, na ocasião, a proposta da nova gestão, que tem o investimento infantil entre suas bandeiras.

Quebra-cabeça

A Record decidiu aposentar Celso Freitas e colocar Sérgio Aguiar no seu lugar, efetivação com direito a memorando. Só que três meses depois, demite o Sérgio. Muito estranho. Ou difícil de entender.

Dissonância

No SBT, entre outros desencontros, algumas produções estão sendo montadas com o esvaziamento de outras. Por exemplo: pessoas saindo do jornalismo para o novo Casos de Família.

Globo escancara

A Globo, por ser a primeira, continuará como a mais cobrada, porém é incontestável o seu poder de realização. Domingo, Lip Sync ao vivo, Giovanna Lancellotti contra Luís Lobianco, teve toda cenografia especial de sempre e um show de luzes. Sabe fazer.

Outro CNPJ

A exemplo do que a Globo voltou a fazer em São Paulo, a Seriella, produtora das séries exibidas pela Record, precisa lembrar que outras praças existem no Brasil, tão importantes quanto o Rio de Janeiro. É necessário alongar um pouco mais a extensão das suas fronteiras.

Reconhecimento

Nos dias atuais, o Bom Dia São Paulo, por méritos e merecimentos, coloca-se entre os principais jornais da TV Globo. Tem a condução segura e simpática da Sabina Simonato (foto) e uma completa equipe de repórteres. Bons repórteres. O atendimento ao telespectador é o melhor possível.

Bate-Rebate

- Cissa Guimarães conversa com os irmãos Daniele e Diego Hypolito no Sem Censura desta quinta-feira, às 16h, na TV Brasil

- A propósito, estou sabendo que no dia 1º, o Sem Censura terá a presença da sua apresentadora atual, a Cissa, naturalmente.

- Mas, receberá Leda Nagle, em uma edição especial, como convidada, ela com enorme história no programa.

- A Globo informa que alcançou mais de 50 milhões de pessoas no primeiro fim de semana de transmissão da Copa do Mundo de Clubes.

- Um evento que, lamentavelmente, corre paralelo à guerra entre Israel e Irã.

- Os olhares do mundo estão voltados para essa nova e triste página.

- Três mulheres, presas em um elevador. Dezessete minutos sem sinal, sem ventilação e sem filtro.

- Assim começa Mulheres em Chamas, com estreia dia 2 de julho, no Teatro UOL, em São Paulo, protagonizado por Camila Raffanti, Juliana Araripe e Miá Mello.

C’est fini

A Rede TV! amplia a presença de Ronnie Von em sua grade com duas novas janelas de exibição do programa Companhia Certa. Além das edições aos sábados à 0h30, a atração também será exibida às segundas e quartas-feiras, à 0h, com versões inéditas. A novidade passa a valer a partir do dia 30. Detalhe: nada confirmado ainda, mas pode acontecer de o programa ser estendido para outros dias da semana. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery