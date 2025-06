Mauá realizará a 12ª Conferência Municipal de Saúde em agosto

A Prefeitura de Mauá se prepara para a 12ª Conferência Municipal de Saúde, marcada para os dias 21 e 22 de agosto, retomando o formato presencial após a última edição ter sido organizada de maneira virtual devido à pandemia de Covid.

O evento técnico, realizado a cada quatro anos, é uma oportunidade para incentivar o debate democrático na construção de propostas e diretrizes envolvendo o futuro do SUS (Sistema Único de Saúde) no município, o que tem impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população.

Como parte da preparação para a conferência serão realizadas seis pré-conferências em diferentes regiões da cidade. A proposta é garantir a participação da população na identificação dos desafios locais e na construção de propostas que contribuam para a melhoria dos serviços de saúde pública. A programação completa será divulgada em breve.

Durante estes encontros preparatórios, usuários do SUS, profissionais da saúde, gestores públicos, representantes de conselhos, de movimentos sociais e de ONGs, além de grupos interessados terão espaço para expressar opiniões, reivindicações e sugestões. As propostas apresentadas nas pré-conferências serão sistematizadas e levadas para discussão e deliberação na conferência principal – o que for aprovado irá compor o Plano Municipal de Saúde.

“A Conferência Municipal de Saúde é um momento essencial na construção coletiva. Estamos comprometidos com uma saúde mais justa, humanizada, eficiente e acessível, que é um direito de todas as pessoas. E a participação popular faz toda a diferença, pois pode ajudar a tornar o sistema de saúde cada vez mais eficiente”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

A secretária de Saúde de Mauá, Eliene de Paula Pinto, destacou a importância da participação social no processo. “A escuta ativa da comunidade é um pilar fundamental para a formulação de políticas públicas que realmente atendam às necessidades da população. Convidamos todos os cidadãos a se envolverem nas pré-conferências e a contribuírem com ideias e experiências. Soluções pensadas em conjunto têm mais chances de serem exitosas”, ressaltou.