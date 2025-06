Liverpool abre defesa do título do Inglês contra o Bournemouth, e United recebe Arsenal

A Premier League divulgou, nesta quarta-feira, a tabela da próxima edição do

Campeonato Inglês. A competição, que vai ter início a partir do dia 15 de agosto, terá o atual campeão Liverpool jogando em casa diante do Bournemouth. No mesmo fim de semana, o Manchester United encara o Arsenal no clássico da primeira rodada.

O Liverpool buscará o terceiro título da Liga em seis anos e deverá ter como reforço o meia alemão Florian Wirtz em seu elenco. O técnico Arne Slot terá pela frente, nas primeiras jornadas, compromissos contra rivais classificados para a Liga dos Campeões. O Newcastle será o oponente fora de casa na segunda rodada. Na sequência, o time vermelho recebe o Arsenal.

Vice-campeão pelo terceiro ano consecutivo na temporada passada, o Arsenal vai a Old Trafford para sua estreia contra o Manchester United e depois enfrentará Liverpool, Manchester City e Newcastle nas seis primeiras partidas.

O City, que viu sua hegemonia nacional ser interrompida pelo Liverpool, viaja para encarar o Wolverhampton Wanderers no dia 16 de agosto. Terceiro colocado na última edição, o conjunto inglês tenta o sétimo troféu do torneio sob o comando de Pep Guardiola.

Confira os jogos da primeira rodada da Premier League

15/08 - Liverpool x Bournemouth

16/08 - Aston Villa x Newcastle

16/08 - Brighton x Fulham

16/08 - Nottingham Forest x Brentford

16/08 - Sunderland x West x Ham

16/08 - Tottenham x Burnley

16/08 - Wolverhampton x Manchester City

17/08 - Chelsea x Crystal Palace

17/08 - Manchester United x Arsenal

18/08 - Leeds United x Everton