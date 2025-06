Polícia Rodoviária registra queda histórica de ocorrências no SAI

Segundo levantamento do 1ºBPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), responsável pelo policiamento no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), foram registrados os menores índices de criminalidade dos últimos dez anos. Os dados consideram o período de janeiro a maio, entre 2015 e 2025.

De acordo com a PM (Polícia Militar), houve redução nos roubos de carga e nos roubos de veículos, além de queda de nos registros de roubo de motocicletas de alta cilindrada. (veja números na tabela).

O comandante do 1º BPRv, tenente-coronel Marcelo Estevão de Oliveira, avalia que os bons resultados são fruto direto de uma atuação estratégica e integrada. “Nós fizemos um trabalho de inteligência, com estratégia operacional envolvendo o Tático Ostensivo Rodoviário e batalhões de área do Grande ABC, da Baixada Santista e do Vale do Ribeira”, explicou. “Todos os batalhões atuam conosco em operações integradas, focadas nas áreas com maior incidência criminal, conforme apontam os dados estatísticos.”

O resultado também é atribuído ao uso de tecnologia, como câmeras de monitoramento e sistemas de inteligência policial, além da parceria com concessionárias e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Segundo o tenente-coronel, além da integração, o planejamento tático passa por reestruturações constantes. “Estamos trabalhando em todos os elos da gestão, desde os oficiais até soldados, com reuniões frequentes para apresentar o planejamento operacional e alinhar estratégias. Temos ainda operações com participação de efetivos administrativos, reforçando o policiamento ostensivo nas rodovias”, contou.

Sobre os próximos passos, Marcelo Estevão afirma que a meta agora é aprimorar os resultados já alcançados. “Nosso desafio é manter os números e melhorá-los. Temos um compromisso com a população. Por isso, estamos investindo não só em recursos humanos, mas também em inteligência e tecnologia. A nossa atuação se baseia em duas palavras: ação e parceria”, concluiu.

Ainda segundo a PM, os dados de 2018 ficaram de fora da série histórica por conta de uma falha no banco de dados.