Vereador Julinho Fuzari quer mapear PCDs da região

O vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (Cidadania) quer que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realize um censo para mapear moradores com TEA (Transtorno do Espectro Autista), Síndrome de Down e PCDs (Pessoas com Deficiência) no Grande ABC. O parlamentar enviou um ofício na última segunda-feira (16) ao colegiado solicitando o levantamento.

A iniciativa busca identificar a quantidade de pessoas na região nessas condições para que as políticas públicas e os serviços destinados a esses grupos sejam ampliados. O censo demográfico ajudaria, inclusive, na captação de orçamentos junto ao Estado e à União, informou o vereador.

“Acredito que uma pesquisa censitária local seja mais minuciosa (que o Censo 2022). Há muitos anos, solicitei o número dessa população ao Consórcio, e na ocasião informaram que alguns municípios só teriam os dados das crianças matriculadas na rede municipal. Além disso, outras cidades nem tinham esse levantamento na época”, relembrou Fuzari.

“É importante que o Grande ABC tenha os números reais desses grupos para desenvolver políticas que realmente vão atender essa camada social, que em muitos casos são desassistidas”, destacou o vereador, que ainda frisou que nesta quarta-feira (18) é celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista, data que visa promover a conscientização e aceitação dessa população.

Nesta terça-feira (17), o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realizou uma assembleia de prefeitos, onde autorizou a criação de uma agência reguladora regional. Questionada, o colegiado não informou, até o fechamento desta edição, se o tema proposto pelo parlamentar foi debatido entre os prefeitos e outros representantes.

CENSO LGBTQIA+

Neste mês, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em parceria com a UFABC (Universidade Federal do Grande ABC), a Rede Amalgamar e a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, iniciou um mapeamento pioneiro da população LGBTQIA+ das sete cidades. O objetivo é, a partir do conhecimento das características e desafios dessa população, elaborar políticas públicas assertivas.

A coleta de dados é realizada presencialmente, por meio de visitas a locais de maior concentração da população LGBTQIA+ e ações em espaços públicos estratégicos. Além disso, a pesquisa também poderá ser respondida online.

