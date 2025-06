Inverno nas Cataratas do Iguaçu combina natureza e programação cultural

O inverno é uma das melhores épocas para visitar o Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Com céu limpo e maior volume de água nas quedas, a paisagem ganha ainda mais força e beleza. Para quem busca uma experiência imersiva na natureza, o Hotel das Cataratas, da rede Belmond — único dentro da área do parque no lado brasileiro — oferece uma programação especial na temporada de julho.



A localização permite aos hóspedes acesso aos mirantes das Cataratas antes da abertura e após o fechamento do parque para o público geral, além de uma série de atividades culturais e gastronômicas que acontecem dentro da propriedade.



Entre os eventos previstos está uma festa julina no dia 5 de julho, com comidas típicas, música ao vivo e apresentação da cantora Mariana Aydar. A proposta é trazer elementos da cultura brasileira para um dos cenários naturais mais emblemáticos do país.



A programação de inverno no Hotel das Cataratas também inclui experiências ao ar livre, como piqueniques organizados nos jardins, trilhas, passeios fotográficos e, no fim do dia, uma degustação de vinhos ao redor de uma lareira ecológica, acompanhada de queijos, embutidos e mantas para enfrentar o frio.



Outra proposta é a “Noite na Fronteira”, uma vivência gastronômica que reúne pratos típicos do Brasil, do Paraguai e da Argentina, além de apresentações musicais. Os visitantes também podem participar de uma degustação de cachaças conduzida por especialistas, que apresentam diferentes rótulos e processos de produção.



O tradicional chá da tarde, servido na varanda do hotel, complementa as experiências gastronômicas, com pães, doces e bolos preparados na própria cozinha, além de chás e cafés orgânicos.



Além das atividades oferecidas pelo Hotel das Cataratas, o visitante tem fácil acesso aos principais atrativos da região, como o Parque das Aves, a Usina de Itaipu e o Marco das Três Fronteiras. Dentro do parque, trilhas, passeios de barco e circuitos de observação permitem contato direto com a biodiversidade da Mata Atlântica.



Combinando natureza, cultura local e atividades de lazer, o inverno no Hotel das Cataratas é uma alternativa para quem busca fugir dos roteiros tradicionais da estação, em um dos cenários naturais mais impressionantes do Brasil.